الصحة تكشف موعد انتهاء ذروة فيروس كورونا

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كشفت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن أنه على مدار ثلاثة أيام بدأت معدلات وأرقام أعداد مصابي كورونا تظهر تراجعًا.
وأضافت  في مداخلة “هذا الصباح”، على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الاثنين: “أنه لو استمرت معدلات الإصابة في النزول وألا ترتفع من جديد فهو ما يعني أننا تخطينا مرحلة الذروة وننتظر الأيام القادمة لأنها ستحدد ذلك”، موضحة: “مازلنا في الموجة الأولى من الفيروس ولم ننته منها، وهناك بعض الدول ظهر فيها موجة ثانية وهو من الوارد أن يحدث في أي وباء”

وأشارت إلى أنه من الموجة الثانية قد تحدث بعد الانتهاء من الأولى أو في أعقابها مباشرة، مؤكدة أن الأمور مستقرة إلى حد ما، حتى في الدول التي ظهر فيها موجة ثانية لم يكن بها مشكلات كبيرة، والمعدلات لم تكن بصورة أشد أو أصعب من الأولى.

وتابعت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه من الملاحظ أن الحالات شديدة الخطورة قلت خلال الفترة الماضية، وهو من الملاحظ أن حدة الفيروس تنخفض خلال الأيام الماضية.

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