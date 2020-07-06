» عضو بالمجلس القومي للمرأة : مخرجتش غير يوم واحد

06 يوليه 2020 - 11:33 ص





كشفت داليا عاطف، عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: "إنها أصيبت بالفيروس منذ 35 يوما، ومازالت في العزل المنزلي".



وأضافت"داليا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنها طبقت كل الإجراءات الاحترازية منذ ظهور جائحة كورونا، ولم تغادر منزلها منذ العاصفة الجوية إلا يوم واحد فقط.



وتابع:"أنا أكتر حد التزم بالإجراءات في مصر، ومخرجتش غير يوم واحد، ولكنه القدر، مؤكدة أنها رفضت التوجه للمستشفى، وقررت أن تعالج نفسها في المنزل، لافتة إلى أنها شعرت بكل الأعراض، ووضعها كان سيئ يوم عن الآخر، ولكنها استمرت في العزل، واستعانت بعدد من الأطباء، ومازالت تتلقى العلاج، مطالبة كافة مرضى كورونا بالتمسك بالأمل والإرادة في الشفاء.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى أمش.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

