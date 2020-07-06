"فايلر" يجدد عقدة بزيادة 300 ألف يورو

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الاهلى

تعاقد

كورونا

فايلر

جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى، تعاقده لمدة موسم مع الفريق الأحمر بزيادة  300 ألف جنيه عن الموسم الأول.

وقالت المصادر داخل النادي الأهلي أن التعاقد مع فايلر لمدة موسم، رغم الإعلان في وقت سابق عن التوصل لاتفاق لمدة موسمين، بناء على رغبة مشتركة من الطرفين من أجل المصلحة العامة، بالإضافة إلى أن قيمة تعاقد المدير الفني السويسري في العقد الجديد هي نفسها قيمة التعاقد في الموسم الحالي، 2 مليون و400 ألف دولار له ولمعاونيه، ولكن تم منحه 300 ألف يورو، إضافية بسبب أحداث كورونا التى تسببت في إمتداد الموسم لمدة 12 شهرا، كما تم وضع عدد من البنود الخاصة بلائحة المكافآت التي تم مضاعفتها فضلا عن وضع مكافآت خاصة، مع التتويج بكل بطولة يحققها مع الأهلى.


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