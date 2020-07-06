» الإمارات تعلن قرارا جديدا بخصوص موظفيها

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متابعات- أمينة عبد العال

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الامارات

الحكومة الاتحادية

كوفيد 19

أعلنت الجهات المسئولة في الإمارات أن جميع موظفي الحكومة الاتحادية استأنفوا وظائفهم بنسبة 100% في خطوة مهمة لتحقيق إستراتيجية الإمارات لما بعد " كوفيد 19 "  لتكون الدولة أسرع نمو ونهوضا بعد الأزمة .

في سياق متصل ألغت الهيئة كل الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية سابقا لاستمرار العمل عن بعد علي أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين وهم المصابين بأمراض مزمنة بشرط تقديم تقرير طبي معتمد، حسبما نشرت " اليوم السابع " .

وأشارت الهيئة إلي أن العودة العمل يصاحبها الإجراءات الاحترازية ومن أهم خطواتها توزيع الموظفين علي مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط ما يحقق التباعد الجسدي وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة في الحكومة الاتحادية .


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