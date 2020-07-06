» وسط القصب بسوهاج.. رفض ممارسة "الشذوذ" معه فقتله

شهدت سوهاج واقعة مؤسفة، حيث أقدم صياد على قتل صديقه بطريقة مروعة بعدما رفض الأخير ممارسة الشذوذ الجنسي معه في منطقة زراعية.

وكشفت التحقيقات أن الجثة المعثور عليها تخص ”محمود. ف“ 19 عاما سائق توك توك، وأن مرتكب الواقعة صياد ”محمد. ع“ 43 عاما يقيم بدائرة المركز، وأن سبب الجريمة هو رفض المجني عليه إقامة علاقة شذوذ جنسي معه، فقتله داخل منطقة لزراعة القصب.

وكشفت التحقيقات أن الجثة المعثور عليها تخص ”محمود. ف“ 19 عاما سائق توك توك، وأن مرتكب الواقعة صياد ”محمد. ع“ 43 عاما يقيم بدائرة المركز، وأن سبب الجريمة هو رفض المجني عليه إقامة علاقة شذوذ جنسي معه، فقتله داخل منطقة لزراعة القصب.