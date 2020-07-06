» السعودية تفتتح أكبر مستشفى لعلاج الإبل في العالم

06 يوليه 2020 - 09:58 ص

افتتحت السعودية، مساء أمس الأحد، مستشفى لعلاج الإبل في منطقة القصيم، ليصبح أكبر مركز صحي بيطري متخصص بعلاج حيوان الصحراء في العالم.









وحضر أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ومسؤولون حكوميون آخرون، حفل الافتتاح الذي تأجل في الفترة الماضية بسبب إغلاقات كورونا.





ووجد الإعلان عن افتتاح المستشفى صدى واسعا بين ملاك الإبل الذين سيوفر لهم المركز الطبي البيطري الجديد، علاجات لإبلهم مع بلوغ أسعار بعض الرؤوس منها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الريالات.









ويقع المستشفى شرق مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم، وهو مملوك لشركة خاصة أنفقت أكثر من مئة مليون ريال (أكثر من 26 مليون دولار) على تجهيز المركز البيطري في أول استثمار من نوعه بالقطاع مع تزايد الاهتمام الحكومي بتنمية قطاع تربية الإبل.





وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجديد، أربعة آلاف مطية، ومقام على مساحة تبلغ 70 ألف متر مربع.





ويضم المستشفى، عدة أقسام، بينها عيادات الباطنية والأمراض المزمنة والمعدية، وعيادات متخصصة بالجراحة، ووحدة للأشعة والمناظير، بجانب وحدة للملاحظة والعناية المركزة، إضافة إلى مركز مختص بأبحاث التلقيح الصناعي وعلاج العقم ومسببات الأمراض وطرق الوقاية منها وتحسين وحفظ السلالات.







