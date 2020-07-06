» دعوى مستعجلة لمنع "عطية" من الظهور الإعلامي

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قضايا وحوادث

مبروك عطية
مبروك عطية

إيمان هاني

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الإخوان

سمير صبرى

مبروك عطية



كشف الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن إقامة دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة يطالب فيها بمنع ظهور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية على الفضائيات عقب تصريحات الأخير التي وصف فيها جماعة الإخوان المسلمين بأنها "جماعة زي الفل ومش إرهابيين" رغم مهاجمته لمؤسس الجماعة حسن البنا من قبل.

و صرح الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية، بأن الأزهر يتألم لآلام المصريين، والدين الإسلامي، وسطي شئنا أم أبينا.

ورفض عطية، ا وصف جماعة الإخوان بـ"الإرهابية"، معقبا :"الإخوان زي الفل بيصلوا وبيصوموا وعاملين جماعة لربنا، ولكن اللي تضبطه بيعمل شغب حاكمه، والله لم يأمرنا بقتال الذي لم يقاتلنا".

واعترض الإعلامي أحمد موسى على كلام "عطية" قائلا: "دول إرهابين"، وقاطعه "عطية" قائلا: "دول إخوان مسلمين، ومن المسلمين، واللي تقفشه بقنبلة عاقبة، وده يبقى إرهابي".

ودعا مبروك خلال لقائه في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي "أحمد موسى"، على قناة "صدى البلد"، المواطنين بحمل الورود، وتعليقها في سياراتهم.

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