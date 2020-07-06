» بدولة عربية... يبتز 56 فتاة بصور غير أخلاقية مقابل هذه الوعود

06 يوليه 2020 - 09:07 ص

ألقت الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان القبض على شخص احتال على 56 فتاة على الأقل، بوعود توفير فرص التوظيف والزواج.





وكشفت شرطة عمان السلطانية عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، اليوم الاثنين، تفاصيل القضية، مبينة أن المحتال وعد بعض الفتيات بتوفير وظيفة فيما وعد أخريات بالزواج، حيث تمكن من الاحتيال على 56 فتاة.





وأعلنت الشرطة أن المتهم انتحل صفة رئيس قسم توظيف بإحدى شركات الطيران، من خلال إنشاء حساب وهمي في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استدراج ضحاياه بطلب السيرة الذاتية والصور الشخصية.



وأضافت أنه بعد استدراج المحتال لهن بأول خطوة يقوم لاحقا عبر برامج تواصل مختلفة بطلب صور ”غير محتشمة“ منهن وابتزازهن بعدها.





وأكدت شرطة عمان السلطانية اتخاذها الإجراءات القانونية بحق المتهم، الذي لم تكشف عن هويته.