  • الإثنين 06 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:40 ص
Advertisements
بحث متقدم
حتحوت

«حتحوت» يكشف مفاجأة مرتضى منصور لجماهير الزمالك

المرموط

بعد كورونا.. الطاعون الأسود يظهر في الصين بعد أكل "المرموط"

دراسة لتخصيص أوقات للنساء لتقبيل الحجر الأسود

السعودية: منع تقبيل الحجر الأسود ولمس الكعبة في موسم الحج

وزير التنمية المحلية

التنمية المحلية: اللي هيتحدي الحكومة هيخسر كتير

توتنهام

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

وزير الري

وزير الري: منقدرش نقول وصلنا لحل

قصب- ارشيفية

وسط القصب بسوهاج.. رفض ممارسة "الشذوذ" معه فقتله

ارشيفية

بعد تسجيل إصابات .. الصين تحذر من البكتريا الأخطر في تاريخ البشرية

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

وفاة زوج رجاء الجداوى

فنانة شهيرة: هذه وصية رجاء الجداوي قبل وفاتها

عن أزمة السد..

وزير الري: منقدرش نقول وصلنا لحل

الحياة السياسية

وزير الري
وزير الري

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وزير الري:"حل واحد حالة انهيار سد النهضة "

#

وزير الري: "أنا شخصيا بشرب من الحنفية"

#

"إحنا عارفين بنعمل إيه" .. رسالة عاجلة من وزير الري للمصريين

#

وزير الري: علاقتنا بإثيوبيا زواج كاثوليكي

الإبراشي

سد النهضة

الرى

محمد عبد العاطي



أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه من المبكر أن نقول توصلنا لنتائج في المفاوضات التى تجريها مصر مع الجانب الإثيوبى، بشأن سد النهضة، معقبا:"صعب أننا الآن نقول وصلنا لشئ أو حل".

وأضاف "عبد العاطي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا:"نتفاوض لآخر لحظة وسنقف عن نتائج المفاوضات فى نهاية الأمر،نريد الوصول إلى اتفاق على الملئ والتشغيل".

 وتابع:" مصر قد توصلت إلى اتفاق شبه نهائى مع الجانب الإثيوبى، فى وشنطن، معقبا:" توصلنا إلى اتفاق فى واشنطن ووقعنا بالأحرف الأولى، ولكن إثيوبيا قالت سنطرح الأمر للنقاش المجتمعى، وفى نهاية الأمر رفضوا الاتفاق".

وأشار إلى أن مصر تعد أكثر بلد جافة على مستوى العالم، وتعتمد على نهر النيل بنسبة97%، معقبا:"اعتمادنا على نهر النيل اعتماد كامل، كون 95% من الأراضي المصرية صحراء ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «حتحوت» يكشف مفاجأة مرتضى منصور لجماهير الزمالك
» بدولة عربية... يبتز 56 فتاة بصور غير أخلاقية مقابل هذه الوعود
» وسط القصب بسوهاج.. رفض ممارسة "الشذوذ" معه فقتله
» السعودية تفتتح أكبر مستشفى لعلاج الإبل في العالم
» دعوى مستعجلة لمنع "عطية" من الظهور الإعلامي
» بعد تسجيل إصابات .. الصين تحذر من البكتريا الأخطر في تاريخ البشرية
» الأهلي يعلن عن صفقة سوبر خلال أيام
» العزاوي: طارق سليم قال هذا اللاعب مينفعش يدخل الأهلي تاني
» هجوم صاروخي علي مطار بغداد يستهدف سكن الدبلوماسيين والقوات الأمريكية
» حتحوت يكشف عن المفاجأة التي سيعلنها مرتضى منصور يوم الخميس
» الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية