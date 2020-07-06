وزير الري: منقدرش نقول وصلنا لحل

06 يوليه 2020 - 09:00 ص





أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه من المبكر أن نقول توصلنا لنتائج في المفاوضات التى تجريها مصر مع الجانب الإثيوبى، بشأن سد النهضة، معقبا:"صعب أننا الآن نقول وصلنا لشئ أو حل".



وأضاف "عبد العاطي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، قائلا:"نتفاوض لآخر لحظة وسنقف عن نتائج المفاوضات فى نهاية الأمر،نريد الوصول إلى اتفاق على الملئ والتشغيل".



وتابع:" مصر قد توصلت إلى اتفاق شبه نهائى مع الجانب الإثيوبى، فى وشنطن، معقبا:" توصلنا إلى اتفاق فى واشنطن ووقعنا بالأحرف الأولى، ولكن إثيوبيا قالت سنطرح الأمر للنقاش المجتمعى، وفى نهاية الأمر رفضوا الاتفاق".



وأشار إلى أن مصر تعد أكثر بلد جافة على مستوى العالم، وتعتمد على نهر النيل بنسبة97%، معقبا:"اعتمادنا على نهر النيل اعتماد كامل، كون 95% من الأراضي المصرية صحراء ".





