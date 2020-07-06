الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 6 يوليو حالة من التراجع حيث سجل 16.09 جنيه متراجعا عن معاملات أمس الصباحية التي سجلت 16.11.
وسجل الدولار في البنك المركزي 16.05 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.15 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي 16.05 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.15 جنيه .
وسجل في البنك التجاري الدولي 16.09 جنيه للشراء وللبيع 16.19 جنيه ، وسجل في بنك عودة 16.08 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.18 جنيه .
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