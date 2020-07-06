الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

06 يوليه 2020 - 08:52 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 6 يوليو حالة من التراجع حيث سجل 16.09 جنيه متراجعا عن معاملات أمس الصباحية التي سجلت 16.11.

وسجل الدولار في البنك المركزي 16.05 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.15 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي 16.05 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.15 جنيه .

وسجل في البنك التجاري الدولي 16.09 جنيه للشراء وللبيع 16.19 جنيه ، وسجل في بنك عودة 16.08 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.18 جنيه .