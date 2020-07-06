الممرضة المرافقة لـ رجاء الجداوي: هذا آخر شيء أصرت على فعله قبل وفاتها

06 يوليه 2020 - 05:44 ص

كشفت فتحية شعبان - الممرضة المرافقة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها - تفاصيل ما حدث في الأيام الأخيرة لها .



وقالت "فتحية" في مداخلة عبر برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: رجاء الجداوي كانت تتعامل معي بذوق وأدب شديدين وكانت تتحدث فقط مع ابنتها وحفيدتها و زوج ابنتها.



وأضافت: كان عندها تلفزيون بالغرفة الخاصة بها لكنها كانت تصر على تشغيل محطات القرآن الكريم والاستماع له .



وتابعت: أنا من قمت بتغسيلها ، وكلنا تعلقنا بها قبل وفاتها جدًا.



