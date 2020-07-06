الممرضة المرافقة لـ رجاء الجداوي: هذا آخر شيء أصرت على فعله قبل وفاتها

أحمد عادل شعبان
كشفت فتحية شعبان - الممرضة المرافقة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها - تفاصيل ما حدث في الأيام الأخيرة لها .
وقالت "فتحية" في مداخلة عبر برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: رجاء الجداوي كانت تتعامل معي بذوق وأدب شديدين وكانت تتحدث فقط مع ابنتها وحفيدتها و زوج ابنتها.
وأضافت: كان عندها تلفزيون بالغرفة الخاصة بها لكنها كانت تصر على تشغيل محطات القرآن الكريم والاستماع له .
وتابعت: أنا من قمت بتغسيلها ، وكلنا تعلقنا بها قبل وفاتها جدًا.
ظهر12:05 م
فجر
03:21
شروق
05:02
ظهر
12:05
عصر
15:43
مغرب
19:08
عشاء
20:38