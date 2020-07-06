وزير الدولة للإعلام يكشف تجربته مع فيروس كورونا

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قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه كان ملتزمًا بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ولا يعرف حتى الاَن مصدر عدوى إصابته هو و3 أفراد من أسرته، مؤكدًا أن تجربة الإصابة بالمرض كانت صعبة للغاية.
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد على بقناة «الحدث اليوم» إلى أن فيروس كورونا يظل في الجسم 8 أيام ولكن الأعراض والاَثار الجانبية تظل لمدة 11 يومًا، مضيفًا: «أدعو من ربنا يخلصنا من المرض على خير».
وأضاف: «مسحة كورونا قد لا تكون غير دقيقة والاعتماد الرئيسي يظل على الأشعة المقطعية على الصدر»، لافتًا إلى أن بروتوكول العلاج له ولأسرته كان واحدًا ولكنه كان يعاني من ارتفاع في الحرارة والسعال وتكسير في الجسم.

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