"الري": الوضع الأخير بشأن سد النهضة به "تعنت"

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أكد د.محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الري، أنه جرى عقد جلسات على مدار يومين، وتم لاتفاق على عقد جلسات ثنائية لإطلاق كافة الأطراف بشكل موضوعى، موضحاً أنه كان أول جلسة للوفد المصرى القانوني والفنى من الثانية حتى الرابعة والربع، وتم تقديم وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الفنية والقانونية.
وقال، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON"، إن المقترح الذى نقدمه يتم التعديل فيه لكى نصل لقدر من التوافق، وبه مستوى من المرونة.
وذكر أن هناك جدولا زمنيا طبقا لاجتماع 26 يونيو الذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومتعلق بأسبوعين، حيث مر أسبوع منه ويتبقى أسبوع، وينتهى الجمعة المقبل.
وأضاف: "مقدرين احتياجات إثيوبيا للتنمية، وتحدثنا عن التحديات بعد إثارة تصريحات مغلوطة بأن مصر تحصل على نصيب الأسد من مياه النيل".
وأشار المتحدث باسم وزارة الرى، إلى أن الوضع الفترة الأخيرة يظهر أن هناك تعنتًا، مؤكداً أنه ما زال هناك نقاط لم يتم التوافق حولها.

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