» السفير الامريكي بالقاهرة: ندعم مصر في حربها ضد الارهاب

05 يوليه 2020 - 11:20 م

قال السفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، أن العلاقات المصرية الأمريكية ترجع لعقود طويلة في كل المجالات العسكريه، الاقتصاديه، والسياسية.



وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد إزدهاراً ونمواً في العلاقات المصرية الامريكية مرجعاً ذلك لعدة أسباب أولها توافق المصالح الوطنية المشتركة بين البلدين بالاضافة للتعاون الممتد في عدة مجالات.



وتابع السفير الأمريكي خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة العربية الحدث "كل هذه الأسباب تمثل دائماً إمتداداً لعلاقات تاريخية مهمة فضلاً عن تواصل الشعبين والتبادل الثقافي".



وكشف أن طموحه في الفترة الحالية والمقبلة قائلاً " طموحي خلال الفترة التي أقضيها هنا في مصر كسفير هو أن أُعمق وأنمي هذه الشراكة وأن أعمل على جعل مصر قوية، آمنه ومزدهرة لأن ذلك في مصلحة أمريكا».



وتابع « لذا في المجال العسكري نحن نتعاون على رفع قدرات مصر في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وتطوير قدراتها الدفاعية، في المجال الاقتصادي، ونحاول أن نزيد من قيمة الاستثمار التجاري ونستمر في تقديم المساعدات التنموية في محاوله لتحقيق الازدهار الاقتصادي لمصر بالمستقبل وأيضاً لخلق فوائد للشركات الأمريكية فهذا مفيد للاقتصاد الأمريكي والمصري أيضاً ويخلق وظائف في كلا البلدين. وفيما يخص المجال السياسي، نحن نستمع لمصر ونتشاور معها بشأن كل القضايا التي تهم بلدينا».



وبخصوص مجال العلاقات المتبادلة بين الشعوب قال السفير الأمريكي «نحن نستمر في تنظيم التبادل صحيح الآن كوفيد 19 يمنعنا من تبادل الزيارات ولذلك نحن نحاول التوصل لطرق إبداعية لتقديم هذه البرامج من خلال مثلاً، ترتيب محادثات جماعية عبر الانترنت بين لاعب كرة سلة مصري يلعب ببطولة السله الامريكيه و اللاعبين المصريين حيث يتحدث اللاعب عن تجربته».



وتابع أن مصالح الولايات المتحدة الامريكية مع مصر قوية وراسخة ولاتختلف مع إختلاف الإدارات الأمريكية المتعاقبة سواء أكانت تنتمي للجمهوريين أو الديموقراطيين.



وأوضح قائلاً: «أعمل بالسلك الدبلوماسي من 35 عام وأنا عملت في عهد كل الإدارات منذ عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، ويمكنني القول أن كل الإدارات كانت ومازالت تعتبر العلاقات مع مصر استراتيجيه وهامه وهذا واحد من الأسباب التي جعلتني أرغب بشدة في العمل هنا بمصر طوال الأعوام الماضية».

