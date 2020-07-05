خبير يفجر مفاجأة بشأن نصيب الفرد من المياه

05 يوليه 2020 - 11:00 م

قال د.نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن النواحي القانونية في ملف سد النهضة لا زالت تمثل نقاط تحفظ من مصر لأن إثيوبيا تريد تغييرها كل فترة بينما مصر تريدها منتهية.



وأضاف " نور الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تريد مرجعية قانونية يتم الرجوع لها حال عدم التزام أي جانب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.



وأشار إلى أن مصر تستورد 65% من احتياجاتها الغذائية وهذا يكلف مصر 15 مليار دولار سنويًا، مقارنة بإثيوبيا التي يوجد بها فائضًا وتصدر للخارج، وأنها الأولى في أفريقيا في تصدير البن العضوي ولكن بأسعار مرتفعة .



وأوضح أن إثيوبيا تمتلك 100 مليون رأس ماشية يتغذون على مياه الأمطار والمراعي الطبيعية، مقارنة بـ 8 ملايين رأس في مصر تتغذى على البرسيم الذي أثر على محصول القمح وجعل مصر من أكبر مستورديه عالميا.



وأضاف أن إثيوبيا بها 9 أحواض أنهار 3 فقط منها تصب في نهر النيل، والباقي تستفيد منها إثيوبيا لوحدها، حين أن مصر لا تمتلك سوى نهر النيل فقط.



ولفت إلى أن نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا 3 أضعاف نصيب المواطن المصري ، مشيرا إلى أن الطبيعة الجغرافية لإثيوبيا تساعدها على توليد الكهرباء من الرياح.

