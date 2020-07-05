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ناقد رياضي يكشف عن كوارث انتقالات اللاعبين

الرياضة

وفاة لاعب كرة القدم الـ"الأسطورة" بجرعة مخدرات زائدة
وفاة لاعب كرة القدم الـ"الأسطورة" بجرعة مخدرات زائدة

المصريون ـ متابعات

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قال الناقد الرياضي نصر محروس، إن هناك كوارث كبيرة فى مجال انتقالات اللاعبين وخاصة فى بعض أندية الممتاز، مشيرًا إلى أن هناك تلاعب يحدث ما بين وكيل اللاعبين وأشخاص من داخل الأندية مما يؤثر على مستوى الكرة المصرية وسوق اللاعبين المصريين سواء داخليًا أو خارجيًا.
وأضاف "محروس"، خلال لقائه ببرنامج "صائد النجوم"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم عسكر، والمذاع على قناة "mtc"، أن هناك في بعض الأندية بالدورى الممتاز يحدث دفع أموال من تحت الطرابيزة وترضيات، مشيرًا إلى أن هذه الترضيات حدثت فى أكبر ناديين في مصر الأهلى والزمالك وخاصة من تركى آل الشيخ لبعض اللاعبين عند تجديد عقودهم أو انتقالهم لقطبي الكرة المصرية.
وأشار الناقد الرياضي إلى أن عودة النشاط الرياضي جاء من خلال قرار رسمى من الحكومة، مطالبًا بعودة النشاط الرياضي بنفس المعايير التى كانت قبل توقف النشاط الرياضي مع استكمال بطولة الدوري بنفس اللوائح والضوابط لعودة الحياة الرياضية فى مصر مثلما حدث بالدول الأوروبية والعربية.

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