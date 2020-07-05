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مصابة بكورونا تهزم الفيروس وتنجب 3 توائم

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مصابة بكورونا تهزم الفيروس وتنجب 3 توائم
مصابة بكورونا تهزم الفيروس وتنجب 3 توائم

فتحي مجدي

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تغلبت امرأة بولاية تكساس الأمريكية على فيروس كورونا المستجد، وأنجبت بعد ذلك بأسابيع ثلاثة توائم.
وقالت الأم، التي عرفت باسم "ماجي" في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كأم، تريد السيطرة، ولكن في الوقت الحالي، عليك أن تقبل أنه لا يمكنك التحكم في كل شيء".

وعلمت "ماجي" أنها كانت مصابة بـ (كوفيد – 19) بعد إجراء فحص روتيني في 8 مايو عندما كانت حاملاً في الأسبوع الثامن والعشرين.

وقالت مستشفى النساء في تكساس، عبر "إنستجرام"، إن ماجي خضعت لاختبار العدوى في ذلك الوقت، وهو إجراء بروتوكولي، وعلمت بعد ذلك بيوم - عيد الأم - أنها كانت إيجابية.

وتضمن المنشور صورة لأم تحمل أطفالها الذين تبلغ أعمارهم أسابيع. وكتب المستشفى بجوار الصورة، إن المرأة تغلبت على (كوفيد – 19) خلال الثلث الثالث من الحمل، ثم أنجبت ثلاثة توائم صحية.

عندما تم تشخيصها لأول مرة، كانت ماجي، التي لديها ابن يبلغ من العمر 5 سنوات مع زوجها، تشعر بالقلق بشأن "الجميع باستثناء نفسها".

وأضافت المستشفى في رسالة عبر موقعها "فيس بوك"، أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تم إجراء ما مجموعه خمسة اختبارات لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه في 4 يونيو بعد الاختبارين السلبيين الأخيرين، ظهر من خلال إشعة الموجات فوق الصوتية الأسبوعية، أن الحبل السري كان ملفوفًا حول رقبة الجنين، وستجري عملية قيصرية في ذلك اليوم في الساعة 4 مساءً.

لم يُسمح لزوجها أن يكون معها في غرفة الولادة، لأنه كان مصابًا في السابق بالفيروس، و"لم يكن تلقى اختباره السلبي الثاني"، لذلك أحضرت والدتها لدعمها أثناء المخاض.
واندهش الأطباء والممرضات من حالة "ماجي" ووأطفالها الثلاثة الذين "كانوا بصحة وأمان وآمنة ومرونة لا يمكن إنكارها".

وكتبت ماجي إلى الأمهات الأخريات عبر صفحة المستشفى على موقع "فيس بوك": "عليك أن تدع الآخرين يساعدوك ويتذكرون أنك لست وحدك. نتطلع إلى كل يوم واحتفل بكل انتصار صغير".

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