» في إيران يموت شخص كل 10 دقائق بسبب كورونا

حذر مستشار الرئاسة الإيرانية حسام الدين أشينا، الأحد، من انتشار كورونا، وعدم القدرة على كبح جماحه في البلاد، جراء الإعلان عن وفاة شخص واحد بالفيروس كل عشر دقائق.
وكتب "أشينا" في تغريدة عبر "تويتر": "تسجل البلاد وفاة شخص واحد بـكورونا كل عشر دقائق... هذا وضع غير طبيعي".
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، للمرة الثانية خلال أسبوع، أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا، بواقع 163 حالة.
وحتى الأحد، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في إيران 240 ألفا و438، منها 11 ألفا و571 وفاة، و201 ألفا و330 حالة تعافٍ.
وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا حتى مساء الأحد، 11 مليونا و480 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 535 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و504 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".