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صدمة.. فنانة شهيرة تنشر فيديو لشخص يمارس العادة السرية عليها

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أمينة العلي
أمينة العلي

محمد فضل

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فنانة

فيديو مخل

عادة سرية

صدمت الفنانة المغربية المقيمة في السعودية، أمينة العلي، الجميع بعد نشرها فيديو مخل لأحد متابعيها أرسله لها وهو يمارس العادة السرية ويناشدها لخلع ملابسها أمامه.

و نشرت الفنانة المغربية صورتين عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" تضمنتا المحادثة بينها وبين شاب من متابعينها.

وجاء في الرسالة التي أرسلها لها المتابع: "وريني جسمك بالله عليك عذبتيني"، لتشارك أمينة العلي الجمهور ردها فقالت: "هذا واحد أرسل لي مقطعًا له وهو يمارس العادة السرية.. طبعًا غطيت الفيديو هددته إني ببلغ عليه لأن طفح الكيل".

وفي الرسالة الأخرى وبعد تهديدها للمتابع أرسل إليها يقول: "لا لا خلاص والله معوده تقفين خلاص والله بحذف الرسالة ومراح أزعجك أمينة والله خلاص آسف".

وردت أمينة العلي: "رجع اعتذر قبلت اعتذاره.. لكن قسم بالله اللي يرسل مقطع إباحي بعد كده مكتب المحاماة بيتصرف معاهم.. طفح الكيل".

وقالت الفنانة المغربية المقيمة في جدة ، أمينة العلي، ردًا على سؤال أحد المتابعين حول انتقاد لبسها ، حيث وجه المتابع سؤالاً للفنانة قائلاً : "أستاذة أمينة.. ليش الناس تنتقدك على لبسك؟".

وردت "العلي" قائلة : "جسمي حلو ولو كان زي جسم الثلاجة محد بيتكلم وأنا حتى بالعباية ومتلثمة والعيون علي.. والزين زين والشين شين !".

وانتقد البعض تغزل الفنانة في جسدها وتعمدها الحديث بإثارة عن مفاتنها، فيما أشاد آخرون بردها، مشيرين إلى أنها لو لم تكن جميلة ما استفز جسدها البعض ووجهوا لها انتقادات حادة.

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