  • الأحد 05 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:43 م
Advertisements
بحث متقدم
هالة زايد

احذرها.. "الصحة" تحدد أطعمة تزيد من الإصابة بـ"كورونا"

هالة زايد

تحذير خطير من الصحة بعدم تناول هذه الأطعمة

جيزلين ماكسويل

تفاصيل وأسرار مثيرة حول اعتقال «ماكسويل» ذراع «إيبستين»

إيران- كورونا

إيران: حالة وفاة كل 10 دقائق بكورونا

الداعية الإسلامي، عبدالله رشدي

قصة المنشور الذي أشعل الحرب ضد «عبدالله رشدي»

سعد الصغير

زوج كيم كاردشيان يتسبب في تصدر سعد الصغير الترند

يوسف الشريف يعتذر لـ"أهالى ضحايا رابعة"

داعية شهير يهاجم يوسف الشريف "فيديو"

الأزهر

الأزهر: اتفاق «فتح» و«حماس» انطلاقة جديدة في مواجهة الأطماع الصهيونية

السيد القصير وزيرالزراعة

بشرى سارة لصغار المزارعين

دار الإفتاء المصرية

«الإفتاء»: نشر الفضائح على «السوشيال ميديا» إشاعة للفاحشة في المجتمع

في الهند..

بالصوت والصورة:.. فعل مشين يطيح بشرطي من الخدمة

آخر الأخبار

الشرطي الهندي
الشرطي الهندي

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

العروس تستبعد شقيقتها «وصيفة الشرف» بسبب ثديها «الضخم»

#

أول رد فعل من "نيمار" بعد تغريمه 6 ملايين يورو

#

يقتل شقيقته بالخطأ ورد فعل صادم من الأم (صورة)

#

أول رد فعل من "النهار" بعد إيقاف 5 مذيعين

تعرض شرطي هندي للفصل من عمله، بعد تصويره متلبسًا بفعل شائن أمام أم وابنتها.
وشوهد المفتش بهيمشمال سينج ياداف وهو يلامس نفسه بشكل غير لائق في مركز شرطة باتني في ديوريا بولاية أوتار براديش، شمالي الهند.

وجاء ذلك عندما ذهبت امرأة إلى مركز الشرطة مع ابنتها في 22 يونيو بسبب قضية نزاع على الأرض، وعندما كان تتحدث إليه قام بملامسة نفسه في مكان حساس.

وقامت ابنة المرأة بتصويره، وعرضت الفيديو على عائلتها، قبل نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت، ما أثار مطالبات بمحاسبة الضابط، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وقال براشانت كومار، المسؤول في ولاية أوتار براديش: "إن مفتش الشرطة الذي انغمس في سلوك منحرف أمام متظلم داخل مركز للشرطة في ديوريا قد أنهيت خدمته". 

وشدد على أنه "لن يكون هناك تسامح مطلق مع أي شخص ينتهك كرامة المرأة. لا أحد فوق القانون".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. تحطم طائرة ركاب بعد سقوطها بالشارع
» إطلاق ثلاثة صورايخ على مستوطنات محاذية لغزة
» تسجيل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر
» 3580 إصابة جديدة بالسعودية
» الصين: العثور على سلالة قريبة من كوورنا قبل سبع سنوات
» فيديو طريف يُظهر "صلاح" ولاعبي ليفربول على الغداء
» الإطاحة بمسئول كبير في الشرطة السودانية
» بريطانيا.. رصد مبلغ ضخم لشراء عقار كورونا
» نجم برشلونة يظل عامًا إضافيًا في قطر
» وفاة نجم «نوتنجهام فورست» في حادث مأساوي
» «كورونا» يقترب من «ترامب».. إصابة صديقة نجله

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:21 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية