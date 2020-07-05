بالصوت والصورة:.. فعل مشين يطيح بشرطي من الخدمة

05 يوليه 2020 - 07:23 م

تعرض شرطي هندي للفصل من عمله، بعد تصويره متلبسًا بفعل شائن أمام أم وابنتها.





وشوهد المفتش بهيمشمال سينج ياداف وهو يلامس نفسه بشكل غير لائق في مركز شرطة باتني في ديوريا بولاية أوتار براديش، شمالي الهند.





وجاء ذلك عندما ذهبت امرأة إلى مركز الشرطة مع ابنتها في 22 يونيو بسبب قضية نزاع على الأرض، وعندما كان تتحدث إليه قام بملامسة نفسه في مكان حساس.





وقامت ابنة المرأة بتصويره، وعرضت الفيديو على عائلتها، قبل نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت، ما أثار مطالبات بمحاسبة الضابط، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".





وقال براشانت كومار، المسؤول في ولاية أوتار براديش: "إن مفتش الشرطة الذي انغمس في سلوك منحرف أمام متظلم داخل مركز للشرطة في ديوريا قد أنهيت خدمته".



