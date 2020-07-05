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والد رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن زيارته إلى اليونان.. ونجله: لا علاقة لي

الحياة السياسية

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون فى اليونان
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون فى اليونان

فتحي مجدي

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أثار سفر والد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى اليونان, جدلاً في ظل نصيحة الحكومة للمواطنين البريطانيين بتجنب السفر الدولي إلا للضرورة.
وأكد مسؤولون في الحكومة اليونانية يوم الخميس وصول ستانلي جونسون، عبر بلغاريا على الأرجح، إلى منطقة بيليون بشمال البلاد حيث يمتلك منزلا لقضاء العطلات.

غير أن والد جونسون دافع عن الزيارة، وقال للصحفيين إنه في رحلة عمل.

وأضاف في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "سكاي نيوز": "لا أعرف ما هو رد فعل الشعب البريطاني، لقد جئت إلى هنا لقضاء وقت هادئ ولترتيب المنزل"، في إشارة للإجراءات اللازمة لجعل المنزل صالحا للاستخدام في ظل تفشي كورونا.

وأضاف: "لدى أسبوع واحد فقط لترتيب كل شيء، لقد التزمت بكل الإرشادات الخاصة بجعل المكان خاليا من فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أنه يعتزم العودة إلى البلاد في العاشر من يوليو.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد حددت للمواطنين استثناءات من إرشادات تحظر السفر الدولي "إلا للضرورة" يبدأ سريانها يوم السبت، وتشمل تلك القائمة اليونان.

وقال ستانلي جونسون إن الصور التي نشرها على حسابه على موقع إنستجرام من رحلته لم تكن بغرض "التحدي أو أي شيء من هذا القبيل".

وردا على سؤال عن زيارة والده قال بوريس جونسون لإذاعة (إل.بي.سي) "اعتقد أن عليكم مناقشة الأمر معه".

وفي مايو الماضي، أثارت تفاصيل رحلة طويلة قام بها دومينيك كامينجز مستشار رئيس الوزراء في ذروة إجراءات العزل العام بسبب كورونا سخطًا واسع النطاق في البلاد.

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