زوج كيم كاردشيان يتسبب في تصدر سعد الصغير الترند

05 يوليه 2020 - 07:14 م

أعاد مغني الراب الأمريكي كاني وست، زوج نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، إعلان ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، للأذهان واقعة ترشح المطرب الشعبي المصري سعد الصغير نفسه للانتخابات الرئاسية عام 2012.

وأعلنزوج "كاردشيان" ترشحه للرئاسة الأمريكية في تحد واضح لترامب ومنافسه الديمقراطي المفترض نائب الرئيس السابق جو بايدن، على الرغم من تأييده ترامب.

وقال وست على «تويتر»: «علينا الآن تحقيق وعد أمريكا بالثقة في الله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أرشح نفسي لرئاسة الولايات المتحدة».

ولم يتضح على الفور ما إذا كان وست جادا في خوض انتخابات الرئاسة قبل أربعة أشهر من الانتخابات التي تجري في 3 نوفمبر المقبل أو ما إذا كان قدم أي وثائق رسمية.

ولم ينته بعد الموعد النهائي لإضافة مرشحين مستقلين في الانتخابات في ولايات كثيرة.

وتصدر اسم سعد الصغير الترند في مصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسط سخرية من النشطاء من إعلان المطرب الأمريكي ترشحه للرئاسة، مشيرين إلى أنه سعد الصغير في أمريكا.