ضبط مضيفة بطيران الإمارات متلبسة أثناء ممارسة الرذيلة(صور)

محمد فضل- متابعات
ضبطت السلطات الأمنية في دبي بالإمارات، مضيفة جوية بريطانية، وهي تحمل المخدرات خلال موعدها الغرامي الأول، بحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.
وكانت ديرين كروفورد ، 23 سنة ، التي تعمل في طيران الإمارات ومقيمة في الإمارات العربية المتحدة، في الخارج لتناول العشاء مع الرجل ووافقت على الذهاب معه إلى شقته عندما داهمها قوات الأمن.
وقالت دانييل ، 28 سنة ، شقيقة المضيفة للصحيفة إن الشرطة عثرت مع اختها والراجل الذي يرافقها على سجائر من مخدر القنب وألقت القبض بتهمة حيازة المخدرات.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم احتجاز المضيفة الجوية درين ، في مركز للشرطة لعدة أيام قبل نقلها إلى سجن البرشاء، وأخبرت المتهمة أسرتها أنها خضعت لفحوصات تعاطي المخدرات ووافق الضباط على السماح لها بالرحيل إذا ثبتت سلبية التحاليل.
فجر03:21 ص
فجر
03:20
شروق
05:01
ظهر
12:05
عصر
15:43
مغرب
19:08
عشاء
20:38