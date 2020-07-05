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ضبط مضيفة بطيران الإمارات متلبسة أثناء ممارسة الرذيلة(صور)

عرب وعالم

المضيفة البريطانية العاملة في طيران الامارات
المضيفة البريطانية العاملة في طيران الامارات

محمد فضل- متابعات

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الامارات

دبي

مضيفة

طيران

ممارسة الرذيلة

 ضبطت السلطات الأمنية في دبي بالإمارات، مضيفة جوية بريطانية، وهي تحمل المخدرات خلال موعدها الغرامي الأول، بحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

وكانت ديرين كروفورد ، 23 سنة ، التي تعمل في طيران الإمارات ومقيمة في الإمارات العربية المتحدة، في الخارج لتناول العشاء مع الرجل ووافقت على الذهاب معه إلى شقته عندما داهمها قوات الأمن.

وقالت دانييل ، 28 سنة ، شقيقة المضيفة للصحيفة إن الشرطة عثرت مع اختها والراجل الذي يرافقها على سجائر من مخدر القنب وألقت القبض بتهمة حيازة المخدرات.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم احتجاز المضيفة الجوية درين ، في مركز للشرطة لعدة أيام قبل نقلها إلى سجن البرشاء، وأخبرت المتهمة أسرتها أنها خضعت لفحوصات تعاطي المخدرات ووافق الضباط على السماح لها بالرحيل إذا ثبتت سلبية التحاليل.




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