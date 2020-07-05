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الصين: العثور على سلالة قريبة من كوورنا قبل سبع سنوات

فتحي مجدي

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كشف العلماء في الصين عن العثور على أقرب سلالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) قبل سبع سنوات من الآن، لكنهم أكدوا التزامهم الهدوء بعد تفشي المرض.
وبين تحقيق أجرته صحيفة "صنداي تايمز"، أنه تم العثور على أقرب "سلالة" من فيروس كورونا في منجم مهجور في عام 2013 ونُقل إلى معمل الفيروسات في ووهان.

وعثر على الفيروس في منجم نحاسي مملوء بالفئران والجرذان في جنوب غرب الصين.

وأدت السلالة إلى إصابة ستة رجال بالحمى والسعال والالتهاب الرئوي من عمال المناجم في عام 2012، ووفاة اثنين منهم بسبب المرض.

وأثبتت الاختبارات إيجابية أربعة للأجسام المضادة للفيروس، مع عدم التمكن من اختبار الاثنين الآخرين.

يأتي هذا فيما تضغط منظمة الصحة العالمية على الصين للتحقيق في مزاعم تسرب الفيروس من مختبر في ووهان.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتمتع "بمستوى عالٍ من الثقة" في أن الفيروس جاء من معهد ووهان للفيروسات بعد رؤية الأدلة في أبريل.

ويعد المعهد هو أكبر مختبر للأمراض المعدية في العالم، ويُزعم أنه يجري تجربة عالية المخاطر في محاولة لاكتشاف ما يمكن أن يسبب جائحة، من خلال زيادة عدوى فيروس كورونا للعثور على إجابات.

وقالت "صنداي تايمز" إن مئات العينات من الفيروسات التاجية تم جمعها من أنحاء نائية من الصين وأعيدت إلى المدينة لاختبارها. لكن معهد ووهان قال إن هذه التجارب تم تعليقها، لأنها لم تكن قريبة بما فيه الكفاية من "سارس".

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