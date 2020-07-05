» فيديو طريف يُظهر "صلاح" ولاعبي ليفربول على الغداء

أظهر مقطع فيديو اليوم الأحد، نجوم الفريق يتناولون وجبة غذائية قبل مباراتهم ضد أستون فيلا .





وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الـ33 من "البريمرليج".





ونشر الفيديو نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي في "تويتر".





يذكر أن ليفربول صاحب الـ86 نقطة حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه مبكرا منذ جولتين، ويطمح حاليا لتجاوز حاجز الـ100 نقطة مع تبقي 6 جولات على نهاية المسابقة.