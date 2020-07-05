داعية شهير يهاجم يوسف الشريف "فيديو"

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هجوم

داعية

يوسف الشريف

محمد الصاوي

شن الداعية الشهير الشيخ محمد الصاوي، هجومًا على الفنان يوسف الشريف، وذلك بعد تصريحات الأخير عن عدم قبوله المشاهد الجريئة ورفضه السلام على الفنانات.

وقال الداعية السعودي في فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، :" ونقول لأخونا يوسف الشريف وغيره من الذين يريدون طُهرا وعفافا .. هأنتم قد رأيتم طريق الفن لا يأتي إلا بشر ولم نجد مجتمعا تم تعميره بالفن ولا أسس بالفن دولة ولا جيش ولا تطوير إنما هو سبيل للترفية فإن كان فيه شئ من الحلال دون اختلاط وفجور فهو مقبول وإن لم يكن فهو حرام ننهى أنفسنا وإخواننا وأولادنا عنه".

وأضاف :" فيا يوسف كونوا فرسانًا للدين اتبعدوا عن هذا المجال

فان ابتعادكم سيخبر الناس انه ليس طريق رسول الله".

وأضاف :" ماذا سيكون حالكم يوم القيامة عندما تأتي لرسول الله.. ستقول له السلام عليكم يا رسول الله معلش انا فنان  وكان لي دور كبير في المجتمع؟!".

وتابع الشيخ "الصاوي" :" ترى على سيقبله رسول الله ماذا قدمت للدين ولسنة رسول الله كم إنسان أسلم علي يديك كم رجل تعلم على يديك .. ماذا نشرت من أخلاق.. ماذا قدمت للإسلام وسنة الرسول".

وأكمل :" كم إنسان تعلم دينا أو خلقا أو مهارة على يديك.. ستجد إنسانا مغمورا لا تعرفه الشاشات ولكنه علم الناس ودلهم على طريق الله فيستقبله رسول الله مرحبا به".

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