» بريطانيا.. رصد مبلغ ضخم لشراء عقار كورونا

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قالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية اليوم الأحد، إن بريطانيا بصدد التوصل لاتفاق بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (624 مليون دولار) مع شركتي سانوفي وجلاكسو سميث، لشراء 60 مليون جرعة من لقاح تطوره الشركتان ضد كورونا.


وذكرت أن بريطانيا تبحث خيار شراء اللقاح إذا ثبتت فاعليته في التجارب على البشر المقرر أن تبدأ في سبتمبر المقبل.

وشركات أسترازينيكا البريطانية وسانوفي الفرنسية وفايزر الأمريكية وجلاكسو سميث كلاين البريطانية كلها في مراحل مختلفة من تطوير لقاحاتها المرشحة لمقاومة مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس التاجي.

ويجري حاليا تجربة نحو عشرة لقاحات لكوفيد-19 على البشر، ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و18 شهرا من بداية التطوير.



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