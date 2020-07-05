» الإطاحة بمسئول كبير في الشرطة السودانية

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أقيل المدير العام لقوات الشرطة في السودان، الفريق أول عادل أحمد بشائر، من منصبه بقرار من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 


كما أطاح "حمدوك" أيضًا بنائب "بشائر" الفريق شرطة عثمان محمد يونس من منصبه على خلفية احتجاجات 30 يونيو.

وأصدر حمدوك اليوم الأحد، قرارا ينص على إعفاء بشائر من منصب المدير العام للشرطة وتعيين الفريق عز الدين الشيخ علي منصور خلفا له.

كما أصدر حمدوك قرارا يقضي بإعفاء يونس من منصب نائب المدير العام للشرطة السودانية.

وفرقت الشرطة السودانية يوم 30 يونيو مظاهرة واسعة في العاصمة الخرطوم دعا إليها "تجمع المهنيين السودانيين" وطالبت بـ"تصحيح مسار الفترة الانتقالية وفرض إرادتها في التحقيق العاجل لمطلوبات ثورتها واستحقاقاتها".



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