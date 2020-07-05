فرنسا.. "ماكرون" يعلن عن الحكومة الجديدة غدًا

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة غدا الاثنين.





جاء هذا نقلًا عن مصدرين مقربين من "ماكرون"، بعد أن قرر قبل أيام تغيير رئيس الوزراء.





ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدرين أن ماكرون ورئيس وزرائه الجديد جان كاستيكس سيجتمعان في قصر الإليزيه في وقت لاحق اليوم لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.





وكان ماكرون قد عين كاستيكس رئيسا للوزراء يوم الجمعة خلفا لإدوار فيليب، الذي تقدم في وقت سابق من نفس اليوم باستقالته.





وأعلن المدعي العام الفرنسي فتح تحقيق قضائي ضد فيليب ووزيري التضامن والصحة في حكومته على ذمة التقصير في إدارتهم أزمة جائحة كورونا في البلاد.



