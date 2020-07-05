  • الأحد 05 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:46 م
Advertisements
بحث متقدم
يوسف الشريف يعتذر لـ"أهالى ضحايا رابعة"

داعية شهير يهاجم يوسف الشريف "فيديو"

الأزهر

الأزهر: اتفاق «فتح» و«حماس» انطلاقة جديدة في مواجهة الأطماع الصهيونية

السيد القصير وزيرالزراعة

بشرى سارة لصغار المزارعين

وفاة متظاهرة في حادث دهس بسياتل الأمريكية

فيديو صادم.. وفاة متظاهرة في حادث دهس بسياتل الأمريكية

دار الإفتاء المصرية

«الإفتاء»: نشر الفضائح على «السوشيال ميديا» إشاعة للفاحشة في المجتمع

بوتين وكلينتون

لماذا رفض بوتين الاجتماع مع كلينتون؟

زوجة الرئيس تنعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

زوجة الرئيس تنعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

محمد صلاح

الموت يفجع محمد صلاح بسبب كورونا

عمر البشير

«20 مليون دولار شهريا».. مفاجأة صادمة في محاكمة «البشير»

منار سامي

تطورات مثيرة.. القبض على والد وأشقاء منار سامي

فيديو.. طائر النورس يهاجم الرجل يوميًا ويجبره على ارتداء خوذة

الصفحة الأخيرة

طائر النورس يهاجم الرجل يوميًا ويجبره على ارتداء خوذة
طائر النورس يهاجم الرجل يوميًا ويجبره على ارتداء خوذة

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

فيديو مرعب لطفلة تمشي على حافة عمارة

#

بالفيديو.. تركي يعتدي على أسرة سعودية

أجبر رجل على ارتداء الخوذة بعد تعرضه لهجوم يومي من قبل طائر النورس بالقرب من منزله في جلاسكو باسكتلندا.
وظهر نيل دوجلاس في مقطع فيديو وهو يركب الدراجة في الشارع بينما الطائر يحوم حوله، ما دفع للصراخ والإسراع بدراجته للإفلات منه، لكنه لم ينجه وهاجمه كالعادة. 

وقال دوجلاس: "في الأيام القليلة الماضية ما زلت أتعرض للهجوم من قبل هذا النورس - لقد مرت أربع مرات الآن. أعتقد أنه نفس طائر النورس في كل مرة يأتي فيها إلي دائمًا".

وأشار إلى أن جارتي أبلغته بأنها تتعرض للهجوم أيضًا.
ولم يصب دوجلاس جراء هجوم الطائر، لكنه اعترف بأنه "ليس شعورًا لطيفًا" و"مخيفًا جدًا".

وكتب: "أخرج الآن بخوذة كبيرة. كل الناس الذين أعرفهم، يعرفون شخصًا تعرض لهجوم من قبله".

وأوضح أنه بدأ في تثقيف نفسه حول سبب كون طائر النورس شريرًا جدًا، ليكتشف أنه بحلول منتصف يوليو، تبدأ طيور النورس الصغيرة في مغادرة عشها ويوفر الآباء حماية لها.

وبعد مشاركة صراعاته مع الطيور في منتدى محلي على الإنترنت، اكتشف دوجلاس أنه لم يكن وحده. 

وقال أحدهم: "طائر النورس يعيش بجانبنا ويستمر في مهاجمتنا. شاهدته يهاجم رجلًا عجوزًا كان يلوح بعصا المشي عليه لصدها". 

وأضاف: "لقد مررنا بهذا على مدى السنوات القليلة الماضية، لذا أعتقد أنه قد يكون هو نفسه. نشير إليه فقط باسم النورس ASBO....".

وأصبحت طيور النورس أكثر وأكثر تهديدًا للبريطانيين على مدار الأشهر القليلة الماضية بسبب إجراءات العزل العام لمنع تفشي فيروس كورونا بسبب قلة الطعام الذي كانت تلتقطه من الشوارع.

https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/rogue-seagull-attacks-man-

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. في ذكراه

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 3580 إصابة جديدة بالسعودية
» الصين: العثور على سلالة قريبة من كوورنا قبل سبع سنوات
» فيديو طريف يُظهر "صلاح" ولاعبي ليفربول على الغداء
» الإطاحة بمسئول كبير في الشرطة السودانية
» بريطانيا.. رصد مبلغ ضخم لشراء عقار كورونا
» نجم برشلونة يظل عامًا إضافيًا في قطر
» وفاة نجم «نوتنجهام فورست» في حادث مأساوي
» «كورونا» يقترب من «ترامب».. إصابة صديقة نجله
» بيان: القوات البحرية تعلن تنفيذ مهمة في البحر الأحمر
» بالأسماء.. "كاف" يستقر على حكام نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
» تسمم عائلة.. اشترت كيس حشيش بالخطأ من عطار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية