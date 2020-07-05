فيديو.. طائر النورس يهاجم الرجل يوميًا ويجبره على ارتداء خوذة

05 يوليه 2020 - 06:04 م

أجبر رجل على ارتداء الخوذة بعد تعرضه لهجوم يومي من قبل طائر النورس بالقرب من منزله في جلاسكو باسكتلندا.





وظهر نيل دوجلاس في مقطع فيديو وهو يركب الدراجة في الشارع بينما الطائر يحوم حوله، ما دفع للصراخ والإسراع بدراجته للإفلات منه، لكنه لم ينجه وهاجمه كالعادة.





وقال دوجلاس: "في الأيام القليلة الماضية ما زلت أتعرض للهجوم من قبل هذا النورس - لقد مرت أربع مرات الآن. أعتقد أنه نفس طائر النورس في كل مرة يأتي فيها إلي دائمًا".





وأشار إلى أن جارتي أبلغته بأنها تتعرض للهجوم أيضًا.

ولم يصب دوجلاس جراء هجوم الطائر، لكنه اعترف بأنه "ليس شعورًا لطيفًا" و"مخيفًا جدًا".





وكتب: "أخرج الآن بخوذة كبيرة. كل الناس الذين أعرفهم، يعرفون شخصًا تعرض لهجوم من قبله".





وأوضح أنه بدأ في تثقيف نفسه حول سبب كون طائر النورس شريرًا جدًا، ليكتشف أنه بحلول منتصف يوليو، تبدأ طيور النورس الصغيرة في مغادرة عشها ويوفر الآباء حماية لها.





وبعد مشاركة صراعاته مع الطيور في منتدى محلي على الإنترنت، اكتشف دوجلاس أنه لم يكن وحده.





وقال أحدهم: "طائر النورس يعيش بجانبنا ويستمر في مهاجمتنا. شاهدته يهاجم رجلًا عجوزًا كان يلوح بعصا المشي عليه لصدها".





وأضاف: "لقد مررنا بهذا على مدى السنوات القليلة الماضية، لذا أعتقد أنه قد يكون هو نفسه. نشير إليه فقط باسم النورس ASBO....".



