» وفاة نجم «نوتنجهام فورست» في حادث مأساوي

05 يوليه 2020 - 05:29 م

توفي نجم فريق نوتنجهام فورست الإنجيزي السابق، ديريك أوتيم عن عمر 24 عامًا بعد تعرضه لحادث غرق.





وقالت تقارير، إن النجم الإنجليزي من أصل غاني توفى بعد غرقه في بحيرة كيوي بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.





وكان اللاعب أحد أعضاء فريق كرة القدم بأكاديمية فورست، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة الجامعية منذ أربع سنوات، وتخرج مؤخرًا من جامعة كزافييه.





وقال بيان من أكاديمية فورست: "ارقد بسلام يا ديريك. تشعر أكايمية فورست ( NFFC) بالحزن عندما علمت بوفاة لاعب الأكاديمية السابق ديريك أوتيم".





وأشارت الأكاديمية إلى أنها تشاطر أصدقاءئه وعائلته الأحزان في هذا الوقت المأساوي.





كان أوتيم يستمتع بقضاء يوم في بحيرة كيوي عندما تعرض للغرق. وفي عام 2018، قال تقرير إن البحيرة كانت "أكثر طبقات المياه فتكًا" في ولاية كارولينا الجنوبية. وأشار إلى أن 32 شخصًا فقدوا حياتهم فيها على مدار 25 عامًا.



