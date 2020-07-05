  • الأحد 05 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:46 م
Advertisements
بحث متقدم
يوسف الشريف يعتذر لـ"أهالى ضحايا رابعة"

داعية شهير يهاجم يوسف الشريف "فيديو"

الأزهر

الأزهر: اتفاق «فتح» و«حماس» انطلاقة جديدة في مواجهة الأطماع الصهيونية

السيد القصير وزيرالزراعة

بشرى سارة لصغار المزارعين

وفاة متظاهرة في حادث دهس بسياتل الأمريكية

فيديو صادم.. وفاة متظاهرة في حادث دهس بسياتل الأمريكية

دار الإفتاء المصرية

«الإفتاء»: نشر الفضائح على «السوشيال ميديا» إشاعة للفاحشة في المجتمع

بوتين وكلينتون

لماذا رفض بوتين الاجتماع مع كلينتون؟

زوجة الرئيس تنعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

زوجة الرئيس تنعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

محمد صلاح

الموت يفجع محمد صلاح بسبب كورونا

عمر البشير

«20 مليون دولار شهريا».. مفاجأة صادمة في محاكمة «البشير»

منار سامي

تطورات مثيرة.. القبض على والد وأشقاء منار سامي

وفاة نجم «نوتنجهام فورست» في حادث مأساوي

آخر الأخبار

ديريك أوتيم
ديريك أوتيم

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

فيديو صادم.. وفاة متظاهرة في حادث دهس بسياتل الأمريكية

#

وفاة نجل مدافع فيورنتينا الإيطالي في حادث مأساوي

#

وفاة مبشرة أمريكية في حادث تحطم طائرة بإندونيسيا

#

صادم.. وفاة نجم الكرة الأرجنتينية في حادث سرقة مؤسف

توفي نجم فريق نوتنجهام فورست الإنجيزي السابق، ديريك أوتيم عن عمر 24 عامًا بعد تعرضه لحادث غرق. 
وقالت تقارير، إن النجم الإنجليزي من أصل غاني توفى بعد غرقه في بحيرة كيوي بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

وكان اللاعب أحد أعضاء فريق كرة القدم بأكاديمية فورست، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة الجامعية منذ أربع سنوات، وتخرج مؤخرًا من جامعة كزافييه. 

وقال بيان من أكاديمية فورست: "ارقد بسلام يا ديريك. تشعر أكايمية فورست ( NFFC) بالحزن عندما علمت بوفاة لاعب الأكاديمية السابق ديريك أوتيم".

وأشارت الأكاديمية إلى أنها تشاطر أصدقاءئه وعائلته الأحزان في هذا الوقت المأساوي.

كان أوتيم يستمتع بقضاء يوم في بحيرة كيوي عندما تعرض للغرق. وفي عام 2018، قال تقرير إن البحيرة كانت "أكثر طبقات المياه فتكًا" في ولاية كارولينا الجنوبية. وأشار إلى أن 32 شخصًا فقدوا حياتهم فيها على مدار 25 عامًا.

وكتب ماتي كاش، زميل أوتيم السابق في نوتنجهام فورست على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا أصدق أنني أكتب هذا. هذا الفتى كان يبتسم دائمًا لوجه الجميع عندما يكون حوله".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. في ذكراه

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 3580 إصابة جديدة بالسعودية
» الصين: العثور على سلالة قريبة من كوورنا قبل سبع سنوات
» فيديو طريف يُظهر "صلاح" ولاعبي ليفربول على الغداء
» الإطاحة بمسئول كبير في الشرطة السودانية
» بريطانيا.. رصد مبلغ ضخم لشراء عقار كورونا
» نجم برشلونة يظل عامًا إضافيًا في قطر
» وفاة نجم «نوتنجهام فورست» في حادث مأساوي
» «كورونا» يقترب من «ترامب».. إصابة صديقة نجله
» بيان: القوات البحرية تعلن تنفيذ مهمة في البحر الأحمر
» بالأسماء.. "كاف" يستقر على حكام نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
» تسمم عائلة.. اشترت كيس حشيش بالخطأ من عطار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية