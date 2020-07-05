بشرى سارة لصغار المزارعين

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أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 306 مليون جنيه 
يستفيد منها 1525 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 20984 رأس ماشية محلية وأيضا  مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو 

وقال الصياد ان وزير الزراعة وجه قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنه والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى في المحافظات بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى أو مستورد, مع  توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

من جانبه اوضح طارق سليمان - رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حوالى مليار وستمائة وواحد وخمسون مليون جنية حتى الان لعدد 10 آلاف مستفيد، ولتمويل أكثر من 116 ألف رأس ماشية وان لجان التفتيش والمتابعة التي وجه بتشكيلها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بدأت عملها الاسبوع الماضي في متابعة مشروع البتلو وإزالة أي عقبات تواجه المستفيدين منه 
وأضاف سليمان أنه يمكن للراغبين في الإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

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