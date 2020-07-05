وزير التعليم العالي يطمئن على سير أبحاث "كورونا"

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الحياة السياسية

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كورونا

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عقد مجلس إدارة المركز القومي للبحوث، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد هاشم رئيس المركز، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوى آمين عام مجلس المراكز والمعاهد البحثية، والسادة أعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

في بداية الاجتماع، اطمأن الوزير على سير الأبحاث الخاصة باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا "Covid19"، والتي يقوم بها المركز ضمن المحاولات العالمية في مرحلة الأبحاث قبل الإكلينيكية، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ تلك الأبحاث، مؤكدًا على ضرورة التواصل بين جميع الأطراف المعنية حتى يتم الوصول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى أهمية الدور الذي يقوم به المركز القومي للبحوث فى مجال البحث العلمي، مؤكدًا توفير كافة الدعم السياسي، والمالي، والمعنوي؛ ليكون المركز على رأس المراكز البحثية في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أننا نفتخر بوجود المركز القومي للبحوث كنواة للعلم لكل الباحثين، لافتًا إلى أن المركز القومي للبحوث يمتلك التخصصات والمهارات التي تجعله على رأس المعاهد العالمية.

وأضاف د.خالد عبد الغفار أهمية وضع القرارات في المرحلة الحالية التي تتماشى مع التوجه العام ومتطلبات العصر، مع مراعاة المصلحة العامة التي تخدم الصالح العام والبحث العلمي والمجتمع بصفة عامة.

وطالب د. عبد الغفار بوضع تصور متكامل لمقترحات ومتطلبات المركز خلال الفترة القادمة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس والتي تتعلق بالترقيات، والتعيينات.

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