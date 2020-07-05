فيديو صادم.. وفاة متظاهرة في حادث دهس بسياتل الأمريكية

05 يوليه 2020 - 05:17 م

توفيت امرأة في حادث دهس تعرض له متظاهرون في مدينة سياتل الأمريكية في وقت مبكر السبت.





وأعلن مركز هاربورفيو الطبي، وفاة سامر تايلور (24 عامًا)، فيما لا تزال دياز لوف ( 32 عامًا) في حالة حرجة جراء الحادث، بعد أن دهستهما سيارة مسرعة أثناء مشاركتهما في مظاهرة بنمدينة سياتل.





وأظهر مقطع فيديو، مشاهد مرعبة عندما اجتاح قائد سيارة مسرعة طريقًا مغلقة، ودهس مجموعة من المتظاهرين بسرعة جنونية ثم حاول الفرار من موقع الحادث.





ونقلت تايلور ولوف إلى مركز هاربورفيو الطبي حيث توفيت الأولى الليلة الماضية، ولا تزال الثانية في حالة خطيرة.





وكانت لوف تعمل على تغطية المظاهرات ضد العنصرية في سياتل عبر موقع "فيس بوك"، ويختتم آخر تسجيل على صفحتها بصور مروعة توثق لحظة الدهس من وجهة نظر الضحية.





ومن المقرر أن يمثل قائد السيارة، داويت كيليت، وهو من سكان سياتل – محبوس حاليًا - غدًا أمام القضاء.





وجاء القبض عليه بعد أن طارده متظاهر آخر في سيارة لنحو ميل قبل أن يتم إيقافه وإلقاء القبض عليه من قبل الجنود.



