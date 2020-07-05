زوجة الرئيس تنعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

05 يوليه 2020 - 04:29 م

نعت انتصار السيسي، عقيلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفنانة رجاء الجداوي، التي توفيت اليوم الأحد عن 86 عاما بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد.





وكتبت انتصار السيسي عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "أنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخا من الأعمال الفنية الراقية والصادقة، التي ستبقى باقية وخالدة في وجداننا وذاكرتنا للأبد.





وتابعت: "رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وتغمدها بواسع رحمته".





يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرم رجاء الجداوي، خلال احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أقيمت في ديسمبر2018.





وخلال الاحتفالية وقفت الفنانة الراحلة على المسرح لتوجه شكرا خاصا إلى مصفف الشعر، الذي بذل مجهودا كبيرا، خاصة وأنهم حضروا بشكل مفاجئ.





إلا أن السيسي قاطعها ووجه لها الكلمة قائلا: "أنا بشكرك جداً جداً جداً.. ربنا يديكي الصحة ويكرمك.. هتفضلي طول عمرك شيك جدا.. أوعى تفتكري إني بقول لحضرتك شيك على اللبس بس.. شيك في كل حاجة".



