  • الأحد 05 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:47 م
Advertisements
بحث متقدم
يوسف الشريف يعتذر لـ"أهالى ضحايا رابعة"

داعية شهير يهاجم يوسف الشريف "فيديو"

الأزهر

الأزهر: اتفاق «فتح» و«حماس» انطلاقة جديدة في مواجهة الأطماع الصهيونية

السيد القصير وزيرالزراعة

بشرى سارة لصغار المزارعين

وفاة متظاهرة في حادث دهس بسياتل الأمريكية

فيديو صادم.. وفاة متظاهرة في حادث دهس بسياتل الأمريكية

دار الإفتاء المصرية

«الإفتاء»: نشر الفضائح على «السوشيال ميديا» إشاعة للفاحشة في المجتمع

بوتين وكلينتون

لماذا رفض بوتين الاجتماع مع كلينتون؟

زوجة الرئيس تنعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

زوجة الرئيس تنعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

محمد صلاح

الموت يفجع محمد صلاح بسبب كورونا

عمر البشير

«20 مليون دولار شهريا».. مفاجأة صادمة في محاكمة «البشير»

منار سامي

تطورات مثيرة.. القبض على والد وأشقاء منار سامي

بيان: القوات البحرية تعلن تنفيذ مهمة في البحر الأحمر

آخر الأخبار

القوات البحرية تعلن تنفيذ مهمة في البحر الأحمر
القوات البحرية تعلن تنفيذ مهمة في البحر الأحمر

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مصر وإسبانيا تنفذان تدريبًا مشترك بنطاق البحر الأحمر

#

مقتل 3 مصريين في انفجار لغم حوثي في البحر الأحمر

#

أمن البحر الأحمر على مائدة مباحثات حمدوك فى "جيبوتي"

#

حوريات الجراد تنتشر في البحر الأحمر

أصدرت القوات المسلحة ، اليوم الأحد، بيانا عن عملية نفذتها القوات البحرية في البحر الأحمر، مؤكدة أنها تمكنت من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل دخولها إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد أركان حرب، تامر محمد محمود الرفاعي، "استمرارا لجهود القوات المسلحة المصرية في تأمين كافة حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، نجحت القوات البحرية فى إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانغو المخدر داخل البلاد عن طريق البحر".

وأضاف البيان: "حيث ورد بلاغ برصد أحد بلنصات الصيد المشتبه بها أمام السواحل الشمالية بميناء الغردقة بنطاق الأسطول الجنوبي، وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بتوجيه عدد من الوحدات البحرية القائمة بالتأمين بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، وقام المهربون بإلقاء الشحنة بالبحر وقامت الوحدات بتمشيط المنطقة وإنتشال عدد (304) لفافة كبيرة من نبات البانجو المخدر مبعثرة بعمق 6 كيلومتر داخل البحر".

وتواصل القوات البحرية جهودها في تأمين وحماية الحدود الساحلية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة والتصدي بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. في ذكراه

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 3580 إصابة جديدة بالسعودية
» الصين: العثور على سلالة قريبة من كوورنا قبل سبع سنوات
» فيديو طريف يُظهر "صلاح" ولاعبي ليفربول على الغداء
» الإطاحة بمسئول كبير في الشرطة السودانية
» بريطانيا.. رصد مبلغ ضخم لشراء عقار كورونا
» نجم برشلونة يظل عامًا إضافيًا في قطر
» وفاة نجم «نوتنجهام فورست» في حادث مأساوي
» «كورونا» يقترب من «ترامب».. إصابة صديقة نجله
» بيان: القوات البحرية تعلن تنفيذ مهمة في البحر الأحمر
» بالأسماء.. "كاف" يستقر على حكام نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
» تسمم عائلة.. اشترت كيس حشيش بالخطأ من عطار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية