» بالأسماء.. "كاف" يستقر على حكام نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

05 يوليه 2020 - 02:51 م

استقرت لجنة الحكام، بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تعيين الجابوني إريك أوتوجو، حكمًا لمباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، عن أن مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء، ستقام يوم 6 سبتمبر المقبل في الكاميرون.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأفريقي، استقر على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لقيادة مباراة الوداد البيضاوي والأهلي في الدور ذاته.