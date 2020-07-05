نهاية مأساوية لسيدة بسبب "قلي البطاطس"

05 يوليه 2020 - 02:47 م

لم تدرك السيدة البريطانية ذات الـ 74 عاما أنها أخطأت في اختيار زجاجة الزيت لتقلي بها البطاطس إلا بعد تسممها .

وتعود بداية الواقعة إلي كارول أدولفلد والتي كانت بالمطبخ تستعد لقلي البطاطس لكنها أخطأت وبدلا أن تستخدم الزيت الخاص بالقلي استبدلته بزجاجة الزيت الممزوج بالشحم.

وعند تسخين الزيت بدأ يغلي بعد أن نسيته وانبعث منه دخان ابيض استنشقته مما أدي إلي فقدانها للوعي وتسممها وأبلغ الجيران الإسعاف وتم نقلها إلي المستشفي لكنها ماتت لاحقا .