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ضعف في البصر وإرهاق ودوار.. تعني نقص في هذا الفيتامين

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متابعات- أمينة عبد العال

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ارهاق

ب 12

تعب

يعاني بعض الأشخاص من أعراض كالإرهاق والتعب وضعف الإبصار ويلجأ البعض إلي الأطباء لمحاولة معرفة السبب في هذه الأعراض، ويكون لابد من إجراء تحاليل لمعرفة الأسباب.

ولتسهيل الأمر علي الأشخاص نصح الأطباء بمعرفة أعراض نقص الفيتامينات كطريقة سهلة وسريعة لمعرفة الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم للتخلص من هذه الأعراض.

والإعياء  والدوار والتعب والتغيرات في النظر أو ضبابية الرؤية تعني نقص في فيتامين ب 12، والذي يمكن علاجه بتناول البيض ولحوم البقر والسلمون.


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