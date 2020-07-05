كواليس اجتماع وزير الرياضة بـ مرتضى منصور

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كشف الإعلامى أحمد شوبير، كواليس جلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري وفايز عريبي رئيس نادي طنطا والتى أقيمت قبل عدة أيام.

وقال "شوبير" عبر برنامجه الإذاعي: "الأربعاء الماضى عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع رؤساء ثلاثة أندية هى الاتحاد السكندرى والزمالك وطنطا ليلا لشرح تفاصيل وأسباب التمسك بعودة الدوري".

وأضاف: "لم توجد أى مشكلة فى الاجتماع كعادة كل الاجتماعات فى الغرف المغلقة".

وتابع: "يجب الإشادة بالوزير الدكتور أشرف صبحي الذى لا يهدأ ليلًا ونهارًا للعمل لصالح الرياضة المصرية".


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