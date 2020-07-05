صلاح ومحرز ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين بأفريقيا

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دخل جناح أيسر فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين فى تاريخ كرة القدم الأفريقية، من حيث قيمة التعاقد التى انتقل بها اللاعبون فى دوريات أوروبا.

كما دخل ضمن القائمة كل من الإيفوارى نيكولاس بيبى والمغربيان أشرف حكيمى لاعب إنتر ميلان الإيطالى وحكيم زياش صانع ألعاب تشيلسى الإنجليزى ورياض محرز لاعب مانشستر سيتى.

وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، نقلا عن تقرير أعدته شبكة "إنسايد جلوبال"، عن ترتيب أغلى 10 لاعبين فى تاريخ القارة الأفريقية عرف وجود أشرف حكيمي، المنتقل حديثا من نادى ريال مدريد إلى إنتر ميلان الإيطالى بعقد يمتد لخمسة مواسم كروية بقيمة 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات، وهو المبلغ نفسه الذى انتقل بموجبه نجم أياكس السابق حكيم زياش لاعب البلوز الجديد.

وأضافت الصحيفة أن الإيفوارى نيكولاس بيبي، نجم أرسنال الإنجليزي، يتصدر قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة بعدما اضطر ناديه الحالى إلى دفع 80 مليون يورو لإدارة ليل الفرنسى لإقناعها ببيع عقد اللاعب خلال الميركاتو الصيفى الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولى الجزائرى رياض محرز، مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى، احتل المركز الثانى، بعدما باع ليستر سيتى عقده مقابل 67.8 ملايين يورو، وجاء المصرى محمد صلاح فى المركز الخامس، حيث كلف خزينة ليفربول 42 مليون يورو مقابل التعاقد معه قادماً من روما الإيطالى.

وأكدت الصحيفة أن الفرق الإنجليزية تعتبر المستفيد الأكبر من أغلى مواهب القارة الأفريقية فى السنوات الأخيرة؛ إذ تضم تشكيلة نادى ليفربول الحالى  أغلى 3  لاعبين أفارقة، هم الغينى نابى كيتا، نجم لايبزيج الألمانى سابقا صاحب 60 مليون يورو كأغلى لاعب أفريقى فى الريدز والسنغالى ساديو مانى بقيمة 41.2 مليون يورو.


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