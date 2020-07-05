» تسمم عائلة.. اشترت كيس حشيش بالخطأ من عطار

05 يوليه 2020 - 01:29 م

في واقعة نادرة وغريبة، كشف تسمم عائلة هندية عن واقعة مثيرة، وذلك عقب شراء العائلة كيسا بالخطأ من أحد العطارين، حيث تبين أنه من مخدر حشيش القنب.

وفي التفاصيل تسممت عائلة هندية بأكملها، وتم نقل جميع أفرادها إلى المستشفى بعد خلط كيس ضخم من نبات القنب المخدر عن طريق الخطأ في وجبة "الكاري ".

وبحسب وسائل إعلام محلية قام أحد الضحايا بشراء الأعشاب من قبل بياع محلي مخادع، أخبرهم أنه سيمنحهم خلطة مماثلة للكاري.

بينما تبين لاحقا، أن هذه الخلطة هي لنبات القنب الذي يتخلص منه الحشيش، حيث تناولته الأسرة المكونة من ست أفراد على أساس أنه كاري هندي، وتعرضوا للتسمم بسبب النبات المخدر.