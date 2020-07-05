  • الأحد 05 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:45 م
Advertisements
بحث متقدم
يوسف الشريف يعتذر لـ"أهالى ضحايا رابعة"

داعية شهير يهاجم يوسف الشريف "فيديو"

الأزهر

الأزهر: اتفاق «فتح» و«حماس» انطلاقة جديدة في مواجهة الأطماع الصهيونية

السيد القصير وزيرالزراعة

بشرى سارة لصغار المزارعين

وفاة متظاهرة في حادث دهس بسياتل الأمريكية

فيديو صادم.. وفاة متظاهرة في حادث دهس بسياتل الأمريكية

دار الإفتاء المصرية

«الإفتاء»: نشر الفضائح على «السوشيال ميديا» إشاعة للفاحشة في المجتمع

بوتين وكلينتون

لماذا رفض بوتين الاجتماع مع كلينتون؟

زوجة الرئيس تنعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

زوجة الرئيس تنعى رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة

محمد صلاح

الموت يفجع محمد صلاح بسبب كورونا

عمر البشير

«20 مليون دولار شهريا».. مفاجأة صادمة في محاكمة «البشير»

منار سامي

تطورات مثيرة.. القبض على والد وأشقاء منار سامي

بالصور ..

شباب مسلمون يعقمون كنيسة.. وتبرعات قبطية أمام مسجد

الحياة السياسية

شباب مسلمون يعقمون كنيسة.. وتبرعات قبطية أمام مسجد
شباب مسلمون يعقمون كنيسة.. وتبرعات قبطية أمام مسجد

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

راعي كنيسة يتبرع لبناء مئذنة مسجد سقطت بسبب الطقس

#

بكاء أمام مسجد المشير حزنا على مبارك

#

الآلاف يحتشدون أمام مسجد المشير استعدادًا لتشييع "مبارك"

#

أم تلقي برضيعها وتترك بجانبه رسالة صادمة في السويس

شباب الأقباط

أبو تشت

بلاد المال بحري

النواهض

تعقيم كنيسة

شهدت قرية النواهض المعروفة باسم "بلاد المال بحري" بمدينة أبو تشت في محافظة قنا روح وطنية بين المسلمين والأقباط، حيث قام شباب القرية بمبادرة لتعقيم منشآت ومباني القرية، وتوفير كل ما يلزم من كمامات ومواد مطهرة لمواطنيها.

وقرر الشباب تشكيل فرق متطوعة للقيام بأعمال التطهير والتعقيم، حيث بدت الروح الوطنية بين أهالي القرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقام شباب  القرية بتعقيم مساجد القرية، والكنيسة الوحيدة الموجودة بها، حيث شارك مجموعة من الشباب المسلمين في تعقيم الكنيسة.

وقال أحمد محمد حسين، مهندس شاب من أبناء القرية في تصريحات صحفية إن  فريق الشباب بدأ منذ فترة تعقيم وتطهير شوارع ومباني القرية التي يسكنها نحو 15 ألف نسمة، وتضم مسلمين وأقباطا.

وأضاف أنه تم توزيع الفرق على كل المنشآت والمحال التجارية بعد الحصول وبالجهود الذاتية والتبرعات على المواد المطهرة وأجهزة قياس درجات الحرارة والكمامات.

وتابع قائلاً: فريق الشباب قرر تعقيم الكنيسة رغم أنها مازالت تجدد، مؤكدًا أنهم حصلوا على موافقة القس موسى راعي الكنيسة، الذي استقبل الشباب وتبرع بجهاز لقياس درجة الحرارة، وسمح لهم بدخول الكنيسة.

وأوضح أنه أثناء دخول المصلين المسلمين لأداء الصلوات، فوجئوا بمجموعة من شباب الأقباط، يقفون أمام المساجد ويوزعون كمامات مجانية على المصلين قبل دخولهم، في لفتة نالت استحسان الجميع، وأكدت روح المحبة والإخاء بين سكان القرية.

من جانبه قال عديل أبادير، أحد شباب الأقباط من القرية إن جميع سكان القرية يعيشون في محبة وتآخ وسلام، وفور قيام شباب المسلمين بتعقيم الكنيسة، رد عليهم الأقباط التحية وقرروا تشكيل فرق من الشباب القبطي للوقوف أمام المساجد، وتوزيع الكمامات المجانية على المصلين، والاحتفال معهم بعودة فتح دور العبادة.

كما نوّه أن  هذه المواقف منتشرة في القرية ومنذ أمد طويل، وليست وليدة اللحظة.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. في ذكراه

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 3580 إصابة جديدة بالسعودية
» الصين: العثور على سلالة قريبة من كوورنا قبل سبع سنوات
» فيديو طريف يُظهر "صلاح" ولاعبي ليفربول على الغداء
» الإطاحة بمسئول كبير في الشرطة السودانية
» بريطانيا.. رصد مبلغ ضخم لشراء عقار كورونا
» نجم برشلونة يظل عامًا إضافيًا في قطر
» وفاة نجم «نوتنجهام فورست» في حادث مأساوي
» «كورونا» يقترب من «ترامب».. إصابة صديقة نجله
» بيان: القوات البحرية تعلن تنفيذ مهمة في البحر الأحمر
» بالأسماء.. "كاف" يستقر على حكام نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
» تسمم عائلة.. اشترت كيس حشيش بالخطأ من عطار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية