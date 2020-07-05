6.97 مليار دولار تعتمدها الأمم المتحدة لـ 12 عملية لحفظ السلام

05 يوليه 2020 - 12:37 م

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 21 مشروعا من بينها الموافقة علي ميزانية تقدر بـ 6.97 مليار دولار لـ 12 عملية لحفظ السلام في الوقت الذي تم انتخاب 16 نائبا لرئيس الجمعية العامة للدورة 75 .

وقد تم اعتماد سلسلة من القرارات والمقررات بما في ذلك ميزانية الأمم المتحدة السنوية لحفظ السلام وقدرها 6.97 مليار دولار للسنة المالية 2020/2021 ، حسبما نشرت "اليوم السابع".

وتغطي ميزانية حفظ السلام تكلفة 12 بعثة لحفظ السلام خلال الفترة من يوليو 2020 إلي 30 يونيو 2021 وتشمل أيضا الأموال ذات الصلة لقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي ، إيطاليا ، ومركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي، أوغندا، وحساب دعم حفظ السلام .