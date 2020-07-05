«عبد الحفيظ» يجتمع بالشيخ بعد مران الأهلي

05 يوليه 2020 - 12:30 م

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، جلسة منفردة مع أحمد الشيخ لاعب الفريق على هامش مران الفريق بملعب التتش استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز ومواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتحدث «عبد الحفيظ» مع الشيخ فى عدة أمور فنية بعد المران الذى قاده ديفيد سيزا المدرب العام، وباقى أفراد الجهاز المعاون للسويسرى رينيه فايلر الموجود حالياً فى بلاده لقضاء إجازة عدة أيام هناك.