«المسابقات» تعلن جدول الدورى اليوم

05 يوليه 2020 - 11:04 ص

تعلن لجنة المسابقات باتحاد الكرة جدول مباريات الدوري الممتاز المقرر استئنافه 7 أغسطس المقبل بالمباريات المؤجلة التي تجمع الأهلي وإنبي والزمالك أمام المصري، بعد إرسال الجدول يوم الأربعاء الماضي إلى الجهات الأمنية التي سترد على خطاب اتحاد الكرة اليوم، على أن يعلن مسئولو الجبلاية عن الجدول وإرساله للأندية الـ18.

وخاطب اتحاد الكرة الجهات الأمنية بجدول الدوري للاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بالمباريات ومنها إمكانية إقامة أكثر من لقاء في اليوم الواحد بالقاهرة وإمكانية إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نفس اليوم داخل القاهرة أيضا إلى جانب استضافة مباريات أسوان في القاهرة بدلاً من أسوان، وسيتم الرد على هذه الاستفسارات اليوم من قبل الأمن وإخطار اتحاد الكرة بها.