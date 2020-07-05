  • الأحد 05 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:35 م
Advertisements
بحث متقدم
" الموت للكذاب".. البرلمان الإيراني يهتف غاضبا في وجه " ظريف"

" الموت للكذاب".. البرلمان الإيراني يهتف غاضبا في وجه " ظريف"

ثورة بحكومة الإمارات الجديدة.. ماذا حدث لـ" الجودة والسعادة"

ثورة بحكومة الإمارات الجديدة.. ماذا حدث لـ" الجودة والسعادة"

قبل عامين.. لماذا بكت الجداوي أما الرئيس السيسي

قبل عامين.. لماذا بكت الجداوي أمام الرئيس السيسي

لطيفة: أحب الأغاني الجريئة.. ولابد أن نتقرب إلى الله

لطيفة: أحب الأغاني الجريئة.. ولابد أن نتقرب إلى الله

الرئيس الأمريكي والمرشح الجديد كاني ويست

زوج "كيم كارديشيان" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية ومنافسة ترامب

السيسي

عاجل.. اجتماع السيسي مع مدبولي والمشاط

التقرير الطبي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة الجداوي

التقرير الطبي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة الجداوي

الرئيس عبدالفتاح السيسى

قرارات جمهورية جديدة لـ "السيسى"

بن زايد

الجارالله لبن زايد: "أفضل ولي أمر" مواقفك مبكية

مذيعة بي إن سبورت تفجّر مفاجأة عن ابنة حارس عقارها

مذيعة بي إن سبورت تفجّر مفاجأة عن ابنة حارس عقارها

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

#

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

#

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

#

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

بطولات

اوروبا

كاس

دوريات

تقام اليوم العديد من المباريات بالدوريات المختلفة، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها جزئيا خوفا من تفشى فيروس كورونا المستجد.

الدوري الإنجليزي

بيرنلى ضد شيفيلد يونايتد 1:00 على قناة beIN SPORT HD 2

نيوكاسل يونايتد ضد وست هام يونايتد 3:00 على قناة beIN SPORT HD 2

ليفربول ضد أستون فيلا 5:30 على قناة beIN SPORT HD 2

ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتى 8:00 على قناة beIN SPORT HD 2

الدوري الإسباني

أتلتيك بيلياو ضد ريال مدريد 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3

إسبانيول ضد ليجانيس 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3

أوساسونا ضد خيتافى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3

فياريال ضد برشلونة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد بولونيا 5:15 على قناة beIN SPORT HD 4

كاليارى ضد أتلانتا 7:30 على قناة beIN SPORT HD 5

بريشيا ضد هيلاس فيرونا 7:30 على قناة beIN SPORT HD 6

بارما ضد فيورنتينا 7:30 على قناة beIN SPORT HD 1

سامبدوريا ضد سبال 7:30 على قناة beIN SPORT HD 9

أودينيزى ضد جنوى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 8

نابولى ضد روما 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

اغتيال فنان والخوف من قنبلة مائية

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وباء جديد يظهر في الولايات المتحدة يسبب تآكل الدماغ
» تعرف على الطلب الأخير لأشرف زكي من رجاء الجداوي
» حقق أكثر من 20 مليون مشاهدة.. سيدة تلد واقفة بمساعدة زوجها على باب مستشفى
» بالصور.. لقب بأبي هريرة "صديق للحمام والقطط" بالمسجد الأقصى
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» علاء مبارك ومحمد هنيدي في وداع الجداوي: ماتت الجميلة ادعولها
» رانيا يوسف تهاجم داعية ديني شهير: الشيخ "احتياجات" بيدعو للتحرش
» مدحت العدل يهاجم عبدالله رشدي: يجب علينا معاملته معاملة المتحرش
» وفاة الفنانة رجاء الجداوي
» نجم الأهلي: من حق مرتضى منصور يطالب بلقب نادي القرن للزمالك
» نجم الأهلي السابق: بقى حسن شحاتة اللي العالم كله يعرفه يتعمل فيه كدا؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية