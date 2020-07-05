» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات بالدوريات المختلفة، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها جزئيا خوفا من تفشى فيروس كورونا المستجد.
الدوري الإنجليزي
بيرنلى ضد شيفيلد يونايتد 1:00 على قناة beIN SPORT HD 2
نيوكاسل يونايتد ضد وست هام يونايتد 3:00 على قناة beIN SPORT HD 2
ليفربول ضد أستون فيلا 5:30 على قناة beIN SPORT HD 2
ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتى 8:00 على قناة beIN SPORT HD 2
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلياو ضد ريال مدريد 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3
إسبانيول ضد ليجانيس 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3
أوساسونا ضد خيتافى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3
فياريال ضد برشلونة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3
الدوري الإيطالي
إنتر ميلان ضد بولونيا 5:15 على قناة beIN SPORT HD 4
كاليارى ضد أتلانتا 7:30 على قناة beIN SPORT HD 5
بريشيا ضد هيلاس فيرونا 7:30 على قناة beIN SPORT HD 6
بارما ضد فيورنتينا 7:30 على قناة beIN SPORT HD 1
سامبدوريا ضد سبال 7:30 على قناة beIN SPORT HD 9
أودينيزى ضد جنوى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 8
نابولى ضد روما 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4
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