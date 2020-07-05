قرارات جمهورية جديدة لـ "السيسى"

05 يوليه 2020 - 09:42 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 268 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 5.35 فدان تقريبا، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية دشلوط - مركز ديروط بمحافظة أسيوط، لاستخدامها فى إقامة محطة محولات كهربائية.

كما أصدر السيسى قرارا جمهوريا رقم 266 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة برج العرب الجديدة، لصالح محافظة الإسكندرية لاستخدامها فى إقامة سوق الجملة الجديد.

ونشرت القرارات فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد.