زوج "كيم كارديشيان" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية ومنافسة ترامب

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الرئيس الأمريكي والمرشح الجديد كاني ويست

متابعات- أمينة عبد العال

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مازال سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية يشغل الرأي العام العالمي خاصة مع انسحاب مرشحين وانضمام مرشحين غير متوقعين، وغضب غالبية الشعب الأمريكي من سياسات ترامب الداخلية والخارجية.

وكان من أبرز المرشحين غير المتوقعين هو مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، وزوج "كيم كارديشيان" والذي أعلن مساء أمس على صفحته الرسمية علي "تويتر" ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 والتي يتنافس عليها الرئيس الحالي دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري وجو بايدن عن الحزب الديمقراطي، ودون قائلا: "يجب علينا الآن أن نحقق وعد أميركا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أترشح لرئاسة الولايات المتحدة ".

جدير بالذكر أنها لم تكن المرة الأولي التي يعلن فيها عن رغبته في الترشح فقد أعلن سابقا أنه ينتوي الترشح 2024 بعد انتهاء الولاية الثانية لـ" ترامب" إلا أنه قرر فجأة تغيير خططه .


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