الجارالله لبن زايد: "أفضل ولي أمر" مواقفك مبكية

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بن زايد

الجارالله

ولاة الأمر

زيارة الطفلة

عائشة المزروعي

وجه الكاتب الكويتي أحمد الجارالله رسالة للشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي، والتي ثمّن فيه الدور الأبوي لبن زايد.

وكتب الجارالله على حسابه في تويتر : " محمد بن زايد يوم الجمعة وقع نظري علي تلك الطفلة الجميلة البرئية التي حاولت أن تصافحك في أحد استقبالاتك ولم تنتبه لها..  في اليوم التالي ذهبت إليها في منزل ذويها وقبلتها واعتذرت لها.. شيخ محمد دمعت عيني إنني أحب ولاة الأمر الذين يتفقدون شؤون رعاياهم شيخ محمد الموقف مؤثر ومدمع".

وعلق أحد رواد تويتر :" الشيخ محمد بن زايد أطال الله في عمره . مدرسة في التواضع والرحمة والإحساس في شعبة وهذه الصفة في كل حكام الخليج وهذه نعمة كبيرة ننعم بها .. عندما نري حوالينا هولاء الدكتاتوريين وهذا القمع علي شعوبهم نحمد لله علي هذه النعمة اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه".

وعلق آخر :" الموقف فعلا كان مؤثر ويستحق الشيخ محمد الثناء على تصرفه الرائع .. لكن أسلوب التغريدة ركيك ولا تزعل مني بصراحة خربت جمال الموقف وخليتنا بدال ما نحزن نضحك".

يذكر أن بن زايد كان قد زار الطفلة عائشة المزروعي في وقت سابق، بعد أن شاهد لقطات لها وهي تحاول السلام عليه أثناء الاستقبال الرسمي للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



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